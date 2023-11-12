12 ноября, 08:31
Футбол в России

Беленов считает, что "Факел" займет место в первой десятке по итогам сезона РПЛ

По мнению вратаря, команда неплохо провела первую половину чемпионата

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Воронежский футбольный клуб "Факел" займет место в десятке сильнейших команд в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Факела" Александр Беленов.

"Я считаю, что мы неплохо провели первую половину чемпионата, мы достойно играли в последних матчах. Не загадываю, какое место мы займем, на что претендуем, надо двигаться от игре к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займем, у нас все для этого есть", - сказал Беленов.

"Факел" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах. В следующем туре команда сыграет в гостях против казанского "Рубина". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация