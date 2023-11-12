Беленов считает, что "Факел" займет место в первой десятке по итогам сезона РПЛ

По мнению вратаря, команда неплохо провела первую половину чемпионата

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Воронежский футбольный клуб "Факел" займет место в десятке сильнейших команд в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал вратарь "Факела" Александр Беленов.

"Я считаю, что мы неплохо провели первую половину чемпионата, мы достойно играли в последних матчах. Не загадываю, какое место мы займем, на что претендуем, надо двигаться от игре к игре. Однако, я думаю, что место в десятке мы займем, у нас все для этого есть", - сказал Беленов.

"Факел" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 15 матчах. В следующем туре команда сыграет в гостях против казанского "Рубина".