12 ноября, 08:33
ММА

Гаджиев считает, что Аспиналл не испугался Павловича и победил благодаря настрою

В воскресенье англичанин нокаутировал российского бойца в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эмоциональный настрой стал причиной победы британца Тома Аспиналла над россиянином Сергеем Павловичем. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

"Аспиналл дал понять Павловичу, что не боится, - сказал Гаджиев. - В этом главная причина. Бой проходил в стойке, а в таком поединке любой мог оказаться на канвасе. Аспиналл был собраннее и не боялся".

В воскресенье Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде в бою за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация