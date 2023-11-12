Гаджиев считает, что Аспиналл не испугался Павловича и победил благодаря настрою

В воскресенье англичанин нокаутировал российского бойца в поединке за титул временного чемпиона UFC в тяжелом весе

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Эмоциональный настрой стал причиной победы британца Тома Аспиналла над россиянином Сергеем Павловичем. Такое мнение ТАСС высказал промоутер Камил Гаджиев.

"Аспиналл дал понять Павловичу, что не боится, - сказал Гаджиев. - В этом главная причина. Бой проходил в стойке, а в таком поединке любой мог оказаться на канвасе. Аспиналл был собраннее и не боялся".

В воскресенье Аспиналл нокаутировал Павловича в первом раунде в бою за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.