12 ноября, 08:48
КХЛ

Словацкий хоккеист "Лады" Росандич рассказал, как проводит свободное время в Тольятти

Игрок подписал однолетний контракт с клубом в августе

ТОЛЬЯТТИ /Самарская область/, 12 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бронзовому призеру Олимпийских игр в Пекине словаку Миславу Росандичу, выступающему за тольяттинскую "Ладу", потребовалось около 10 матчей, чтобы адаптироваться к правилам Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Тольяттинский клуб является одной из сенсаций нынешнего сезона. "Лада" вернулась в лигу после пятилетнего перерыва и сейчас возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В субботу клуб в серии буллитов обыграл лидера Западной конференции московский "Спартак", уступая по ходу встречи 0:2.

Росандичу 28 лет, он родился в Загребе. Его младший брат Вилим выступает за сборную Хорватии, Мислав же еще в 15 лет получил словацкий паспорт. Федерация хоккея Словакии ранее заявила, что игроки, выступающие в КХЛ, не будут вызываться в национальную команду. Однако это не повлияло на решение Росандича подписать контракт с "Ладой".

"Да, наша хоккейная федерация уведомила о том, что в сборную не будут вызываться игроки из КХЛ, - сказал Росандич. - Но есть немало молодых хороших хоккеистов, играющих в том числе и в Американской хоккейной лиге, Европе, Чехии, за которыми будущее".

Защитник подписал однолетний контракт с "Ладой" в августе, однако стал играть за команду только в середине сентября. В 19 матчах он отдал четыре голевые передачи и является самым полезным защитником в "Ладе" (+6). "Потребовалось время для бумажной работы: оформление визы, разрешения на работу. Я сам был готов приехать в Россию в первый же день после заключения контракта", - объяснил он столь поздний дебют за "Ладу".

Спустя некоторое время к игроку приехали его жена и ребенок. "Для меня это важно, потому что спустя некоторое время я стал скучать по своей семье, был без нее одну-две недели. Теперь они приехали, и я чувствую себя гораздо лучше", - отметил он.

В Чехии привыкли долго ждать за воротами

Как и другой легионер "Лады" канадец Трой Джозефс, Росандич обратил внимание на новые правила в КХЛ, введенные с нынешнего сезона. В беседе с ТАСС канадец рассказал о том, что ему понравилось правило, согласно которому в случае удаления игрока вбрасывание на старте периода переносится в зону обороны провинившейся команды. Росандич же отметил правило, согласно которому игрок с шайбой при начале атаки не может задерживаться в зоне за своими воротами более трех секунд, в противном случае его ждет удаление.

"Мне потребовалось время на адаптацию, в КХЛ немного другие правила, поначалу я удалялся, - сказал хоккеист. - Проведя примерно 10 матчей, я стал чувствовать себя лучше. Что касается правил, то здесь ты не можешь так долго стоять, ждать за воротами. В Чехии же защитники привыкли так делать, а здесь приходится чаще кататься".

Росандич рассказал, как проводит свободное от игр время в Тольятти. "У нас игры каждый второй день. Я провожу время со своей семьей, мы ходим в рестораны, ездим в места с красивыми видами на Волгу и на леса", - отметил хоккеист. 

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КХЛ
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