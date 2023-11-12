Божин: "Факелу" надо сделать много работы, чтобы не вылететь из РПЛ

Воронежская команда занимает занимает десятое место в турнирной таблице после 15 матчей

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Воронежскому футбольному клубу "Факел" предстоит провести много работы, чтобы избежать вылета из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал защитник "Факела" Сергей Божин.

"Мы набрали неплохой ход, но впереди еще много игр, все может поменяться. Нам надо как минимум не вылететь из РПЛ, но так как закончилась только первая половина чемпионата, нам предстоит проделать много работы, чтобы добиться этой цели", - сказал Божин.

"Факел" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 19 очков в 15 матчах. В следующем туре воронежцы 26 ноября сыграют в гостях против казанского "Рубина".