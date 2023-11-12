12 ноября, 08:53
Хоккей в России

В любительской лиге назвали предварительную причину смерти 61-летнего хоккеиста

У Михаила Янчишина оторвался тромб

ТАСС, 12 ноября. Предварительной причиной смерти хоккеиста Михаила Янчишина стал оторвавшийся тромб. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе московской любительской лиги "Стань хоккейной легендой" (SHL).

Ранее SHL сообщила, что нападающий клуба "Армата" 61-летний Янчишин умер во время матча против "Фаворита". Игрок упал на лед и позднее скончался.

"Человек упал на лед, приехала скорая помощь, но, к сожалению, не удалось помочь, - говорится в сообщении. - Лига полностью берет на себя финансовые расходы на похороны, плюс мы поговорили со всеми командами, игроками, чтобы организовать матч памяти Михаила Янчишина, возможно, назвать кубок в его честь. Предварительно у хоккеиста оторвался тромб, как будет дальнейшая информация - сообщим". 

Теги:
Хоккей в России
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