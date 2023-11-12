Поздняков заявил о задаче сохранить боеспособность сборной России после отмены санкций

По словам главы Олимпийского комитета России, подготовка резерва сейчас является первостепенной задачей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сохранение конкурентоспособности олимпийской сборной России является главной задачей спортивного руководства страны на время действия санкций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая на презентации Международных спортивных игр "Дети Азии" в рамках форума-выставки "Россия".

"Подготовка резерва для нас - задача номер один, мы отдаем себе отчет, что олимпийская команда, которая будет выступать без всяческих ограничений и выдуманных рекомендаций, должна быть боеспособной и должна выполнять задачу, которая указана в стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации, и, безусловно, команда должна быть конкурентоспособной", - сказал Поздняков.

"От нас зависит подготовка резерва, об этом мы говорили и на форуме в Перми, и с нашими федерациями. Мы мониторим более 79 мероприятий, анализируем и делимся информацией с федерациями, чтобы корректировать подготовку олимпийского резерва", - добавил он.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.