Усман Нурмагомедов может провести повторный бой против Примуса

Результат первого боя был аннулирован из-за дисквалификации российского бойца за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов может провести повторный поединок против американца Брента Примуса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Возможен повторный бой против Примуса. Сейчас рассматриваются варианты", - сказал собеседник агентства.

Ранее Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил. Результат победного боя против Примуса был отменен. При этом Нурмагомедов сохранил чемпионский пояс Bellator в легком весе.