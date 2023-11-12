В "Ахмате" в ближайшее время обсудят будущее главного тренера Ромащенко

Команда потерпела шесть поражений в последних шести матчах

ТАСС, 12 ноября. Руководство грозненского футбольного клуба "Ахмат" в ближайшие дни примет решение о будущем главного тренера команды Мирослава Ромащенко. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев.

В субботу "Ахмат" проиграл московскому "Локомотиву" в выездном матче чемпионата России (1:2) и потерпел шестое поражение подряд в различных турнирах.

"Результаты неудовлетворительные. В ближайшие дни президент клуба примет решение, что мы будем делать дальше, в том числе и решение по тренеру, - сказал Газзаев. - В нашем клубе все решения принимает президент. Пока не было ни разговоров, ни встреч".

"Ахмат" по итогам 15 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 12 очков.