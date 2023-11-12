12 ноября, 10:00
Летние олимпийские виды спорта

Кениец Кипту стал победителем Афинского марафона

Эдвин Кипту. EPA-EFE/ BELTES ALEXANDROS
Эдвин Кипту
© EPA-EFE/ BELTES ALEXANDROS

Он установил новый рекорд дистанции - 2 часа 10 минут 34 секунды

АФИНЫ, 12 ноября. /ТАСС/. Кениец Эдвин Кипту стал победителем 40-го Афинского марафона, он пробежал дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 10 минут 34 секунды. Бегун установил новый рекорд этой дистанции, предыдущий рекорд (2:10,37) был зафиксирован в 2014 году. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей.

21 тыс. бегунов приняли участие в марафоне, маршрут которого проходил от города Марафон и завершился на афинском стадионе "Панатинаикос", где в 1896 году прошли первые Олимпийские игры современности. Кроме того, в столице состоялись забеги на 10 км и 5 км и детский забег на 1,2 км. В общей сложности в марафоне и других забегах приняли участие 72 тыс. бегунов, в том числе 18 тыс. из-за границы, половина из них впервые прибыли в Грецию для участия в соревнованиях по бегу. Забег на 10 км прошел в субботу, а главный марафон и забег на 5 км - в воскресенье. Впервые с 2019 года на Афинский марафон вернулись элитные спортсмены из-за границы, прежде всего из Кении.

Афинский марафон был основан в 1972 году как совместное предприятие Греческого совета по туризму и Греческой федерации легкой атлетики. С 2014 года марафон проводится под новым названием "настоящий" (Athens Marathon. The Authentic), до этого он назывался "классическим". По словам организатора состязания - Греческой федерации легкой атлетики, новое название отражает в наиболее точной форме "уникальную мировую позицию" Афинского марафона, являющегося национальным достоянием Греции. Этот марафон не только "классический", но и единственный на планете, который начинается близ Марафона, где в 490 году до нашей эры ополченцы древних Афин разбили армию Персидской империи - сверхдержавы того времени, и заканчивается в Афинах.

Маршрут Афинского марафона считается одним из самых тяжелых в мире, так как значительная его часть проходит в гору, трасса выходит на пологий участок лишь в пригороде греческой столицы. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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