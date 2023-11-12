12 ноября, 10:01
Сборные по футболу

В Белорусской федерации футбола рассказали о переговорах о проведении матча с россиянами

Сторонам пока не удалось достичь договоренности по данному вопросу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз (РФС) ведут переговоры о проведении товарищеского матча, но договоренности пока нет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

"Сейчас ведутся переговоры о проведении товарищеского матча мужских сборных России и Белоруссии непосредственно с РФС, согласовываем сроки, смотрим, скажем так, в свои возможности, - сказал Василевич. - Также мы пока не знаем свой календарь на матчи Лиги наций, от этого мы будем тоже отталкиваться. Пока предварительной договоренности нет, есть только обсуждение. Предварительную договоренность я расцениваю так: когда мы обменяемся официальными письмами, согласуем, зарезервируем некое окно. Но пока этого нет".

"Безусловно, нам было бы интересно провести такой матч. Сборная России является хорошей и сильной командой. Проверить свои силы и ближайший резерв, в чем является суть товарищеских матчей, мы в этом заинтересованы. Конечно, для нас принципиально провести товарищеский матч в Минске. Но в том числе рассматриваем и возможность проведения игры на территории России. Но при этом, безусловно, будем все шаги согласовывать в том числе с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), для нас это важно на сегодняшний день", - добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

Василевич рассказал, что в 2024 году юношеские сборные России примут участие в Кубке развития. "У нас есть предварительная договоренность по Кубку развития, который состоится в Минске в феврале. Это наш турнир, который проводит Белорусская федерация футбола. Туда приглашены юношеские сборные России", - заключил Василевич. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация