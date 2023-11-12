В Белорусской федерации футбола рассказали о переговорах о проведении матча с россиянами

Сторонам пока не удалось достичь договоренности по данному вопросу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Белорусская федерация футбола и Российский футбольный союз (РФС) ведут переговоры о проведении товарищеского матча, но договоренности пока нет. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

"Сейчас ведутся переговоры о проведении товарищеского матча мужских сборных России и Белоруссии непосредственно с РФС, согласовываем сроки, смотрим, скажем так, в свои возможности, - сказал Василевич. - Также мы пока не знаем свой календарь на матчи Лиги наций, от этого мы будем тоже отталкиваться. Пока предварительной договоренности нет, есть только обсуждение. Предварительную договоренность я расцениваю так: когда мы обменяемся официальными письмами, согласуем, зарезервируем некое окно. Но пока этого нет".

"Безусловно, нам было бы интересно провести такой матч. Сборная России является хорошей и сильной командой. Проверить свои силы и ближайший резерв, в чем является суть товарищеских матчей, мы в этом заинтересованы. Конечно, для нас принципиально провести товарищеский матч в Минске. Но в том числе рассматриваем и возможность проведения игры на территории России. Но при этом, безусловно, будем все шаги согласовывать в том числе с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций - прим. ТАСС), для нас это важно на сегодняшний день", - добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.

Василевич рассказал, что в 2024 году юношеские сборные России примут участие в Кубке развития. "У нас есть предварительная договоренность по Кубку развития, который состоится в Минске в феврале. Это наш турнир, который проводит Белорусская федерация футбола. Туда приглашены юношеские сборные России", - заключил Василевич.