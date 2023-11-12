Поздняков назвал вакханалией санкции в отношении российского спорта

По мнению главы Олимпийского комитета России, спорт не должен подвергаться политическому влиянию

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Спортсмены не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в кулуарах выставки-форума "Россия".

"Спортсмены вообще не должны подвергаться дискриминации по какому-либо признаку, это свободное и независимое от политических сил спортивное действо не должно быть подвержено политическим влияниям, - сказал Поздняков. - К сожалению, мы видим, что политический нейтралитет используется фрагментарно: в отношении одних стран действует, в отношении других мы видим подход двойных стандартов. Ценностные ориентиры олимпийского движения сейчас пересматриваются. Я очень надеюсь, что эта вакханалия в ближайшее время закончится и люди, отвечающие за развитие олимпийского движения, смогут не разделять людей по национальному признаку".

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года в Париже на данный момент по-прежнему не решен.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.