Мамун и Фетисов стали послами игр "Дети Азии"

Соревнования пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и победительница Игр по художественной гимнастке Маргарита Мамун стали послами VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" . Об этом объявили на форуме-выставке "Россия".

Ранее талисманами предстоящих соревнований стали мамонтенок Модун и бурундук Саина.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Предстоящие соревнования пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Планируется участие представителей не менее 35 стран.