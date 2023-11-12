12 ноября, 10:10
Летние олимпийские виды спорта

Мамун и Фетисов стали послами игр "Дети Азии"

Соревнования пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и победительница Игр по художественной гимнастке Маргарита Мамун стали послами VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" . Об этом объявили на форуме-выставке "Россия".

Ранее талисманами предстоящих соревнований стали мамонтенок Модун и бурундук Саина.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Предстоящие соревнования пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Планируется участие представителей не менее 35 стран. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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