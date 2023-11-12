Поздняков заявил об отсутствии доверия к CAS у Олимпийского комитета России

По мнению главы ОКР, работа Спортивного арбитражного суда вызывает вопросы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не испытывает доверия к Спортивному арбитражному суду (CAS) перед предстоящими слушаниями, институт международной организации вызывает вопросы. Такое мнение журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить его членство в организации.

"У нас нет понимания, когда состоятся слушания. Я хочу сказать, что сам институт CAS у нашей организации вызывает вопросы, и это очень печально, потому что в соответствии с Олимпийской хартией и уставными документами это единственная юрисдикция, в которой можно рассматривать споры. Но вы сами понимаете, что любой третейский суд хорош только тогда, когда ему доверяют все стороны, вовлеченные в спор. На сегодня нет такого доверия, какое было между олимпийским движением России и Международным олимпийским комитетом", - сказал Поздняков.

"Мы должны выполнить все формальные вопросы, чтобы исчерпать все возможности, в том числе юридического характера. Чтобы после к нам не возникло претензий, юридически мы должны пройти весь путь", - добавил он.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено.