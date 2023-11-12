12 ноября, 10:38
Международная выставка-форум "Россия"

Поздняков заявил об отсутствии доверия к CAS у Олимпийского комитета России

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По мнению главы ОКР, работа Спортивного арбитражного суда вызывает вопросы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) не испытывает доверия к Спортивному арбитражному суду (CAS) перед предстоящими слушаниями, институт международной организации вызывает вопросы. Такое мнение журналистам в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

6 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить его членство в организации.

"У нас нет понимания, когда состоятся слушания. Я хочу сказать, что сам институт CAS у нашей организации вызывает вопросы, и это очень печально, потому что в соответствии с Олимпийской хартией и уставными документами это единственная юрисдикция, в которой можно рассматривать споры. Но вы сами понимаете, что любой третейский суд хорош только тогда, когда ему доверяют все стороны, вовлеченные в спор. На сегодня нет такого доверия, какое было между олимпийским движением России и Международным олимпийским комитетом", - сказал Поздняков.

"Мы должны выполнить все формальные вопросы, чтобы исчерпать все возможности, в том числе юридического характера. Чтобы после к нам не возникло претензий, юридически мы должны пройти весь путь", - добавил он.

12 октября исполком МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав комитета олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. МОК при этом оставил за собой право принять решение по допуску российских спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Позднее президент МОК Томас Бах заявил, что для выступления на Олимпийских играх российские спортсмены не должны быть связаны с ОКР.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено. 

Теги:
Поздняков, Станислав АлексеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация