В АССК отметили высокое внимание государства к развитию студенческого спорта

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов посетили представители федеральных министерств и депутаты Госдумы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум студенческих спортивных клубов привлек огромное внимание представителей федеральных министерств и депутатов Госдумы, что важно для развития студенческого спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) Евгений Раскин.

"Форум собрал порядка тысячи участников, он был посвящен десятилетию АССК, - сказал Раскин. - Была учреждена медаль в честь этого события, и мы ее вручали ряду ректоров российских университетов. Мы вручили ряд других наград в медиаменеджменте, маркетинге, организации проектов, у нас проходили защиты проектов в этих названных номинациях".

"На форуме было много представителей федеральных министерств, депутаты Госдумы, это говорит о высоком внимании государства. Государственная поддержка безусловно очень важна для развития студенческого спорта. Следующий год будет Годом спорта, и я уверен, что также позитивно скажется на студенческом спорте", - добавил собеседник агентства.

Форум проходил в Москве с 8 по 11 ноября и был приурочен к 10-летию АССК. В нем приняли участие представители 66 регионов России, в числе которых лидеры и активисты студенческих спортивных клубов, сотрудники образовательных организаций, руководители студенческих спортивных лиг, представители общественных организаций и эксперты федерального уровня.