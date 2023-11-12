Тарпищев: в матче Медведева и Рублева на Итоговом турнире ATP выиграть может любой

Соперники сыграют друг с другом на старте соревнований

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев в очной встрече на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) имеют примерно одинаковые шансы на успех, хотя последний находится в лучшем морально-психологическом состоянии. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев и Рублев сыграют друг с другом в первом матче группового этапа Итогового турнира. Также их соперниками по квартету являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга.

"Класс игры у Дани и Андрея не настолько разительный, так что выиграть может любой. Рублев играет мощнее, а Медведев - разнообразнее, у каждого свои козыри, - сказал Тарпищев. - Единственное - Андрей на ходу, а Медведев нет. Дане надо вработаться в турнир, настроить нервную систему, и так как это первый матч, то чисто в морально-психологическом состоянии Рублев должен быть чуть получше".

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине.