Фигурист Лутфуллин рассказал, что в корне изменил сюжет произвольной программы

Спортсмен занял третье место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер четвертого этапа российской серии Гран-при Глеб Лутфуллин больше не "вешается" в конце своей произвольной программы, фигурист сделал выбор в пользу жизнеутверждающей концовки. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

"У меня на турнире Панина-Коломенкина был длинный костюм, я "влюбился и повесился". На этот раз мы поменяли костюм, поменяли тему. Вместо того, чтобы вешаться, я нахожу силы и, несмотря ни на что, встаю и иду, - рассказал Лутфуллин. - Это были мои мысли, хореограф согласился".

Комментируя прокат, фигурист отметил, что смог получить удовольствие от выступления. "По сравнению с Уфой было довольно неплохо. Получил удовольствие, но упал с сальхова, для себя поставил галочку. Теперь буду готовиться к чемпионату России. Менять контент не будем, он и так сложный. Должно быть видно полет, надо кататься чисто".