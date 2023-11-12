12 ноября, 12:06
Фигурное катание

Фигурист Лутфуллин рассказал, что в корне изменил сюжет произвольной программы

Глеб Лутфуллин. Егор Алеев/ ТАСС
Глеб Лутфуллин
© Егор Алеев/ ТАСС

Спортсмен занял третье место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер четвертого этапа российской серии Гран-при Глеб Лутфуллин больше не "вешается" в конце своей произвольной программы, фигурист сделал выбор в пользу жизнеутверждающей концовки. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

"У меня на турнире Панина-Коломенкина был длинный костюм, я "влюбился и повесился". На этот раз мы поменяли костюм, поменяли тему. Вместо того, чтобы вешаться, я нахожу силы и, несмотря ни на что, встаю и иду, - рассказал Лутфуллин. - Это были мои мысли, хореограф согласился".

Комментируя прокат, фигурист отметил, что смог получить удовольствие от выступления. "По сравнению с Уфой было довольно неплохо. Получил удовольствие, но упал с сальхова, для себя поставил галочку. Теперь буду готовиться к чемпионату России. Менять контент не будем, он и так сложный. Должно быть видно полет, надо кататься чисто". 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация