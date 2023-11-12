Фигурист Семененко назвал хорошим результатом второе место на этапе Гран-при

По словам спортсмена, он не обращает внимания на прокаты своих соперников

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер четвертого этапа российской серии Гран-при Евгений Семененко считает, что серебро турнира для него хороший результат. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Чемпион России допустил во время выступления несколько ошибок на прыжковых элементах. Владислав Дикиджи стал победителем четвертого этапа. Третьим стал Глеб Лутфуллин.

"Я считаю, что это хороший результат - первое и второе место по двум прокатам. Негативное послевкусие компенсируется вторым местом, - сказал Семененко. - Сегодня немного расстроюсь и дальше буду работать. Мне важен мой прокат, а на других не обращаешь внимание".

"У всех контент плюс-минус одинаковый, все зависит от чистоты. Сегодня я немного оступился, а выстрелить может каждый. Я еду катать свое, а дальше как будет", - отметил фигурист.

"Мы поменяли технические моменты, блоки были изменены, их нужно делать очень качественно, чтобы зрителям казалось, что я делаю это без особых трудностей и мне было удобнее", - рассказал ученик Татьяны и Алексея Мишиных.