Овечкин поучаствовал в церемонии чествования военных США

Церемония чествования прошла перед матчем "Вашингтона" и "Нью-Йорк Айлендерс"

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в церемонии чествования военных США в преддверии гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Айлендерс".

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Вашингтона", Овечкин забросил 2 шайбы и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 68 голов.

Перед началом матча военные 103-й спасательной эскадрильи 106-го спасательного крыла, дислоцированного в Вестхэмптон-Бич, произвели символическое вбрасывание, в котором также принял участие Овечкин на правах капитана "Вашингтона". После вбрасывания Овечкин и капитан "Айлендерс" Андерс Ли пожали руки военным.

Овечкин забросил 825-ю и 826-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он занимает второе место, уступая Гретцки (894 шайбы). Россиянин повторил другой рекорд Гретцки - по количеству шайб в пустые ворота (56).