Экспозицию чемпиона СССР по футболу в составе "Динамо" Численко открыли в Москве

Экспозиция открылась в магазине футбольного клуба

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Экспозиция двукратного чемпиона СССР в составе московского "Динамо" Игоря Численко открылась в магазине футбольного клуба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие бывшие футболисты "Динамо" Алексей Петрушин, Владимир Эштреков и Владимир Козлов. В экспозиции представлены вещи из личной коллекции Численко, в частности, футбольная форма 1971 года вместе с бутсами, удостоверение о присвоении звания заслуженного мастера спорта СССР 1991 года, фотографии.

Численко выступал за "Динамо" с 1957 по 1970 год. В составе "Динамо" он дважды стал чемпионом СССР, дважды серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов страны, а также обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР футболист стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Численко умер в 1994 году.

12 ноября "Динамо" дома сыграет с "Оренбургом" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" и начнется в 16:30 мск.