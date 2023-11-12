12 ноября, 12:37
Фигурное катание

Фигурист Дикиджи рассказал, что стал справляться с прыжками после похудения на 5 кг

Спортсмен занял первое место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Победитель четвертого этапа Гран-при России в Казани фигурист Владислав Дикиджи похудел на пять килограммов, чтобы ему было легче прыгать. Об этом он рассказал журналистам после выступления на соревнованиях.

"Эмоции пока не понятны, я и рад, и есть непонимание того, что произошло. С одной стороны, я очень усердно тренировался, когда работаешь, все получается. Но не думал, что настолько - я думал о тройке, первого места не ожидал, - рассказал спортсмен. - Даже не знаю, что изменилось в работе. Скинул пять килограммов и стало легче прыгать".

"Я и работаю, и тренируюсь, и работаю с детьми, и ОФП показываю, может, поэтому похудел, - отметил Дикиджи. - Очень нравится тренировать детей, особенно когда они подходят и говорят, что их прыжки лучше стали".

На вопрос о победном танце после выступления, которым Дикиджи уже второй день подряд радует казанскую публику, спортсмен сказал: "Кайфовать надо, надо показывать свои эмоции". 

Теги:
Фигурное катание
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