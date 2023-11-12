Руководство "Урала" доверяет Гончаренко, несмотря на безвыигрышную серию

Екатеринбуржцы проиграли "Крыльям Советов" и довели серию без побед во всех турнирах до шести игр

ТАСС, 12 ноября. Руководство екатеринбургского футбольного клуба "Урал" доверяет главному тренеру команды Виктору Гончаренко, несмотря на серию без побед. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

В субботу "Урал" проиграл на выезде самарским "Крыльям Советов" в матче чемпионата России (1:3) и довел серию без побед во всех турнирах до шести игр.

"Конечно, мы доверяем Виктору Михайловичу и всему тренерскому штабу. Вместе были наверху - вместе будем выбираться с низов. Продолжаем работать и посыпать голову пеплом не планируем", - сказал Иванов.

Президент клуба допустил, что затянувшаяся серия без побед может давить на игроков. "Не знаю, как исправлять такие результаты, вроде хорошо работаем, тренерский штаб работает, игроки на тренировках тоже работают. Выходим на игру, и ничего не получается, допускаем нелепые и глупые ошибки. Я слышу установку, тренерский штаб досконально разбирает соперников, может, эта серия давит на команду, перестала получаться игра. Тренеры сейчас будут думать, как выходить из этой ситуации, поедем на сбор в Сочи тренироваться и готовиться к следующем матчам. Больше ничего не остается, сами в такую ситуацию попали, самим из нее и выбираться, вся команда сплотилась, будем выбираться", - сказал Иванов.

После 15 туров "Урал" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков.