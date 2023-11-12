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Футбол в России

Футболисты "Рубина" из Ялты лишились шансов на выход в "серебро" дивизиона А Второй лиги

Ялтинский клуб не сможет догнать в турнирной таблице пятигорский "Машук-КМВ"

ТАСС, 12 ноября. "Рубин" из Ялты со счетом 0:1 проиграл пятигорскому футбольному клубу "Машук-КМВ" в домашнем матче второго этапа первой группы дивизиона Б Леон - Второй лиги.

Мяч на 65-й минуте забил Магомед Магомедов.

По итогам восьми туров "Рубин" занимает третье место в турнирной таблице с 11 очками и лишился шансов на победу в группе. "Машук-КМВ" лидирует с 17 очками, однако ялтинская команда не сумеет обойти соперника из-за показателя личных встреч.

"Рубин" получил аттестат для участия во Второй лиге 6 июня. 1 июня аналогичный документ получил "Севастополь". Крымские клубы впервые принимали участие во Второй лиге.

Вместе с клубами в первой подгруппе изначально выступали ростовский СКА, майкопская "Дружба", "Биолог-Новокубанск", ставропольское "Динамо" и "Кубань-Холдинг" из Краснодарского края. "Рубин" занял третье место и вышел во второй этап, "Севастополь" финишировал четвертым и выбыл из борьбы за повышение. 

Теги:
Российский футбол
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