12 ноября, 13:44
Футбол в Италии

Алексей Миранчук впервые в сезоне попал в стартовый состав "Аталанты"

Россиянин в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах чемпионата Италии, каждый раз выходя на замену

ТАСС, 12 ноября. Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук впервые в текущем сезоне попал в стартовый состав команды на матч чемпионата Италии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

В матче 12-го тура "Аталанта" на выезде сыграет с "Удинезе". Встреча начнется в 17:00 мск.

Миранчук в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах чемпионата. Каждый раз россиянин выходил на замену.

"Аталанта" после 11 туров набрала 19 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. "Удинезе" с 10 очками располагается на 16-й строчке. 

Теги:
ИталияФутбол в Италии
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