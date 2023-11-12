12 ноября, 13:48
Фигурное катание

Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани

Камила Валиева. Егор Алеев/ ТАСС
Камила Валиева
© Егор Алеев/ ТАСС

Победу одержала Софья Муравьева

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на четвертом этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Казани.

Валиева набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе и 132,50 - в произвольной). Фигуристка допустила падение при исполнении четверного тулупа. Первое место заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе - Алина Горбачева (219,02; 145,73 + 73,29), третье - Дарья Садкова (214,54; 141,39 + 73,15). Горбачева гарантировала себе место в финале Гран-при России, ранее фигуристка стала второй на втором этапе серии в Омске.

10 ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил разбирательство по делу о нарушении Валиевой антидопинговых правил, решение ожидается в январе 2024 года.

Муравьевой 17 лет, в прошлом сезоне она заняла пятое место в финале Гран-при России, а также была четвертой на чемпионате страны. Фигуристка тренируется в группе Евгения Плющенко.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71). 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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