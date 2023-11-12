12 ноября, 14:17
Фигурное катание

Фигуристка Садкова заявила, что попала на пьедестал из-за ошибки Валиевой

Дарья Садкова. Егор Алеев/ ТАСС
Дарья Садкова
© Егор Алеев/ ТАСС

Олимпийская чемпионка Валиева заняла на этапе Гран-при в Казани только четвертое место

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева не выступила в свою силу на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани, что позволило Дарье Садковой оказаться в тройке призеров. Такое мнение Садкова высказала журналистам.

Садкова на этапе Гран-при в Казани заняла третье место. Победу одержала Софья Муравьева, второй стала Алина Горбачева. Валиева допустила падение при исполнении четверного тулупа и заняла четвертую строчку, лидируя после короткой программы.

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"Конечно, я оказалась на пьедестале не за счет того, что сделала свой максимум, - Камила не показала свой результат, - сказала Садкова. - Поэтому эмоций сначала вообще никаких не было. Мы с ней все это время находились в Казани. Общались, ходили на тренировки все эти три дня".

Фигуристка была уверена в том, что заняла четвертое место, и объявление результатов ее шокировало. "Я вообще немного в шоке, на 100% была уверена, что четвертая. Переоделась, сняла коньки, но зашла в раздевалку Алина [Горбачева], сказала: "Поздравляю с бронзой". Я пока немножко в шоке. В прокате, к сожалению, не получился четверной, но в остальном я собралась и сделала все чисто", - добавила Садкова.

Садковой 15 лет, она является серебряным призером юниорского первенства России. 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
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