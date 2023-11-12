Поздняков назвал правильными слова Баха о политическом нейтралитете в спорте

Глава Олимпийского комитета России отметил, что слова необходимо подкреплять поступками

МОСКВА, 12 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прав в своем призыве к политическому нейтралитету в спорте, однако слова необходимо подтверждать поступками. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Я считаю, что это очень правильные слова. Но, к сожалению, слова с поступками в последнее время расходятся", - сказал Поздняков.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Вместе с тем МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес представителей Израиля, несмотря на военную операцию израильской армии в Газе, а также нанесение ответных ударов по целям боевиков ХАМАС в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии.