Глава Федерации планерного спорта России заявил, что для нее почти нет дружественных стран

Членство российской организации в Международной федерации авиационного спорта в данный момент приостановлено

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация планерного спорта России почти не имеет дружественных стран в своем виде спорта. Об этом ТАСС заявил президент Федерации планерного спорта России Дмитрий Тимошенко.

"Все, что было из международных соревнований, на данный момент для нас недоступно из-за того, что членство России в FAI (Международной федерации авиационного спорта - прим. ТАСС) приостановлено, - сказал Тимошенко. - Поскольку мы туда не ездим, то международных событий нет, сборная является, по сути, формальным образованием, которое подтверждает из года в год квалификацию - есть критерии отбора туда, сборная делается, авось потом куда-нибудь поедем. В FAI есть несколько комитетов, все авиационные виды спорта собраны под эгидой этой федерации, каждая комиссия, которая там представлена, далее какой-либо спорт культивирует, то есть планерный, дельтапланерный, парашютный и другие, нас касается планерная - IGC (Международная комиссия по планерному спорту - прим. ТАСС), и вот мы работаем под ее направлением. Так что сборная есть, мы готовы ехать, только некуда".

"В этом комитете порядка 57 стран всего мира представлены. Планер - высокотехнологичный вид спорта, как правило, развивался там, где есть свобода для полета на воздушных суднах. На данный момент у нас почти нет дружественных федераций, поскольку те страны, которые являются нам дружественными, чаще всего не культивируют планерный спорт. Пока международные соревнования для нас сейчас почти невозможны, если не считать матчевые встречи между Россией и Казахстаном, например", - добавил Тимошенко.