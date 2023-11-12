12 ноября, 15:13
Летние олимпийские виды спорта

Фетисов назвал дискредитирующими критерии допуска российских гимнастов на соревнования

FIG допустила на своих соревнования россиян и белорусов при условии, что им будет запрещено использовать национальную символику

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Критерии допуска российских и белорусских спортсменов на соревнования Международной федерации гимнастики (FIG) являются дискредитирующими. Такое мнение высказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион по хоккею, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

FIG допустила на свои соревнования россиян и белорусов при условии, что им будет запрещено использовать национальную символику, а также символику национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

"Единственным критерием в спортивном мире должен быть спортивный принцип, других быть не должно, - сказал Фетисов. - Это дискредитирует то, что связано с великим делом - Олимпийскими играми, попирает права человека, спортсмена. Но в любом случае последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить".

"В целом так ставить вопрос некорректно - никаких дополнительных критериев быть не должно, должен соблюдаться спортивный принцип, который дает человеку право участия в Олимпийских играх, возможность находиться в Олимпийской деревне, без необходимости что-то подписывать и дополнительных обещаний", - добавил он.

Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена российский или белорусский спортсмен должен оплатить заявку. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней.

Международный олимпийский комитет еще не решил вопрос допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. 

Теги:
Фетисов, Вячеслав АлександровичЛетние олимпийские виды спорта
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