12 ноября, 15:15
Фигурное катание

Команда Тутберидзе не стала подавать протест на оценки за выступление Валиевой

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Команда Этери Тутберидзе не стала оспаривать оценки за выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Об этом журналистам сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Валиева на этапе Гран-при в Казани стала четвертой, допустив падение при исполнении четверного тулупа. При этом фигуристка сделала две секвенции, тогда как по правилам можно исполнять лишь одну.

"Протест подается в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет", - сказали в ФФККР.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71). 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация