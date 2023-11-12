Команда Тутберидзе не стала подавать протест на оценки за выступление Валиевой

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Команда Этери Тутберидзе не стала оспаривать оценки за выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на четвертом этапе Гран-при России в Казани. Об этом журналистам сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Валиева на этапе Гран-при в Казани стала четвертой, допустив падение при исполнении четверного тулупа. При этом фигуристка сделала две секвенции, тогда как по правилам можно исполнять лишь одну.

"Протест подается в письменном виде, на данный момент никакого протеста нет", - сказали в ФФККР.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).