Умер чешский вратарь, олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Роман Чехманек

Ему было 52 года

ТАСС, 12 ноября. Олимпийский чемпион 1998 года по хоккею в составе сборной Чехии вратарь Роман Чехманек умер на 53-м году жизни. Об этом сообщает газета denik.cz.

Причины смерти не сообщаются.

Чехманек был в составе сборной Чехии на победном олимпийском турнире в Нагано, но не провел ни одной встречи. В финале чешская команда обыграла сборную России со счетом 1:0, ворота чехов защищал Доминик Гашек. В составе чешской сборной Чехманек также стал трехкратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств.

В клубной карьере Чехманек выступал за клубы Национальной хоккейной лиги "Филадельфия" и "Лос-Анджелес", германский "Гамбург", шведский "Линчёпинг" и ряд чешских команд.