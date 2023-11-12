12 ноября, 15:42
ЧМ по самбо

Российские самбисты завоевали 13 золотых медалей на чемпионате мира

Турнир проходил в Ереване

ЕРЕВАН, 12 ноября. /ТАСС/. Российские самбисты завоевали 4 золотые медали в заключительный день чемпионата мира. Соревнования проходили в Ереване.

В воскресенье чемпионами мира стали Рустам Талдиев (весовая категория до 71 кг), Саид Саидов (до 88 кг), Антон Коновалов (до 98 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг). Серебро на счету Жанары Кусановой (свыше 80 кг), бронза досталась Егору Сухопарову (до 79 кг), Дарье Речкаловой (до 80 кг).

Таким образом, россияне на чемпионате мира в Ереване завоевали 13 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. Чемпионат мира проходил с 10 по 12 ноября, российские самбисты принимали участие в турнире в нейтральном статусе. 

Теги:
ЧМ по самбо
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