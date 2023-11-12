Пятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Игуменова госпитализировали

Он находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Виктор Игуменов госпитализирован и находится в стабильном состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

"Игуменов был госпитализирован. Сейчас он чувствует себя нормально, в стабильном состоянии", - сказали в пресс-службе ФСБР.

Игуменову 80 лет, он представлял общество "Спартак". Спортсмен выиграл пять золотых медалей на чемпионатах мира (1966, 1967, 1969-1971) и становился чемпионом Европы (1970). Игуменов является заслуженным тренером СССР, национальная сборная под его руководством выиграла семь золотых медалей в десяти весовых категориях на Олимпиаде 1976 года в Монреале.