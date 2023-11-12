В "Динамо" заявили, что удовлетворены работой тренера Лички

Бело-голубые после 15 туров занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" удовлетворено работой главного тренера команды Марцела Лички по итогам первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам заявил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

По итогам первого круга "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах. Подопечные Лички не проигрывают в шести матчах подряд.

"У нас команда сыгрывается, много новых игроков, новый тренер, новые идеи, - сказал Гафин. - Мы понимаем, что, как бы нам того ни хотелось, сразу все очень редко происходит, иногда, конечно, хочется большего. Но мне кажется, что у команды появляется свой стиль, мы понимаем, что нужно добавить, мы видим сильные стороны, поэтому в целом можно сказать, что мы удовлетворены работой [Лички]. Но при этом мы понимаем, что у нас есть потенциал для большего".

В следующем туре "Динамо" 25 ноября в гостях сыграет со столичным ЦСКА.