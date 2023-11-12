Леонова считает, что Валиева неплохо откатала произвольную программу для первого старта

Фигуристка заняла четвертое место на этапе Гран-при в Казани, допустив несколько ошибок в произвольной программе

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева неплохо выступила в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани, несмотря на ошибки и падение. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвертое место. Она набрала 213,59 балла (81,09 в короткой программе, 132,50 - в произвольной). При этом фигуристка допустила падение с четверного тулупа и сделала две секвенции, тогда как по правилам можно исполнять лишь одну.

"В сегодняшних оценках мне все понятно - Камила села на лед "пятой точкой", за что и получила дедакшн (снижение баллов - прим. ТАСС), - сказала Леонова. - Но у меня такой вопрос: почему на прокатах это не обговорили, ведь там было что-то похожее? Почему не сказали, что это может сыграть с ней злую шутку? Хотя, возможно, сегодня она просто неудачно сделала этот элемент. Все справедливо, и хореографическая последовательность пошла в минус".

"Даже если закрыть глаза на ошибки на секвенции и на хореографической последовательности, программа целостная, просто она еще не до конца вкатана по сравнению с короткой программой, - продолжила собеседница агентства. - Короткая мне безумно понравилась, но произвольная пока не вкатана, хотя тулуп был хорош, даже несмотря на падение. Для начала, для первого старта все равно все неплохо. Уверена, что Камила не будет расстраиваться и в следующей раз будет сильнее. И покажет эту программу во всей красе".

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире, чемпионкой Европы. Дважды фигуристка становилась серебряным призером чемпионата России, в финале прошлого сезона Гран-при России она стала второй. Валиевой принадлежат все мировые рекорды в женском одиночном катании: в короткой (90,45) и произвольной (185,29) программах, а также по общей сумме (272,71).