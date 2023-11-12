Московское "Динамо" вернулось на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ

Бело-голубые обыграли на выезде минское "Динамо" и опередили "Спартак" в таблице на одно очко

ТАСС, 12 ноября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 435 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (5-я минута), Бреннан Менелл (47). У проигравших отличился Владислав Кодола (38).

Московское "Динамо" набрало 44 очка после 29 матчей и вернулось на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Бело-голубые на одно очко опережают столичный "Спартак", который провел 30 игр. 14 ноября "Спартак" и "Динамо" сыграют между собой на арене "Мегаспорт", которая является домашней для красно-белых.

В других матчах воскресенья хабаровский "Амур" со счетом 4:3 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов переиграл владивостокский "Адмирал" (4:3), омский "Авангард" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (6:4), астанинский "Барыс" выиграл у череповецкой "Северстали" (4:1), ярославский "Локомотив" - у уфимского "Салавата Юлаева" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 29 16 4 1 1 1 6 90-61 44 2 Спартак 30 19 1 0 1 2 7 109-80 43 3 Локомотив 29 17 1 0 1 1 9 74-58 38 4 Торпедо 30 16 2 0 1 1 10 90-69 38 5 Динамо Мн 28 9 4 1 2 2 10 79-71 32 6 СКА 28 13 1 1 0 0 13 81-66 30 7 ЦСКА 28 11 2 1 0 2 12 86-67 30 8 Северсталь 28 11 0 2 2 2 11 92-84 30 9 Сочи 29 10 1 1 0 2 15 75-106 26 10 Куньлунь РС 34 4 2 4 2 3 19 71-111 25 11 Витязь 29 4 2 2 2 2 17 55-103 20