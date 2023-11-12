12 ноября, 16:25,
обновлено 12 ноября, 17:16
КХЛ

Московское "Динамо" вернулось на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ

Бело-голубые обыграли на выезде минское "Динамо" и опередили "Спартак" в таблице на одно очко

ТАСС, 12 ноября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 435 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (5-я минута), Бреннан Менелл (47). У проигравших отличился Владислав Кодола (38).

Московское "Динамо" набрало 44 очка после 29 матчей и вернулось на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Бело-голубые на одно очко опережают столичный "Спартак", который провел 30 игр. 14 ноября "Спартак" и "Динамо" сыграют между собой на арене "Мегаспорт", которая является домашней для красно-белых.

В других матчах воскресенья хабаровский "Амур" со счетом 4:3 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов переиграл владивостокский "Адмирал" (4:3), омский "Авангард" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (6:4), астанинский "Барыс" выиграл у череповецкой "Северстали" (4:1), ярославский "Локомотив" - у уфимского "Салавата Юлаева" (3:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

29

16

4

1

1

1

6

90-61

44

2

Спартак

30

19

1

0

1

2

7

109-80

43

3

Локомотив

29

17

1

0

1

1

9

74-58

38

4

Торпедо

30

16

2

0

1

1

10

90-69

38

5

Динамо Мн

28

9

4

1

2

2

10

79-71

32

6

СКА

28

13

1

1

0

0

13

81-66

30

7

ЦСКА

28

11

2

1

0

2

12

86-67

30

8

Северсталь

28

11

0

2

2

2

11

92-84

30

9

Сочи

29

10

1

1

0

2

15

75-106

26

10

Куньлунь РС

34

4

2

4

2

3

19

71-111

25

11

Витязь

29

4

2

2

2

2

17

55-103

20

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

31

15

1

2

0

5

8

79-72

41

2

Металлург

30

15

2

1

2

2

8

94-79

40

3

Авангард

29

12

5

1

0

3

8

86-81

39

4

Ак Барс

29

13

5

0

0

2

9

86-69

38

5

Автомобилист

32

12

3

2

3

1

11

74-70

38

6

Салават Юлаев

29

16

1

0

0

1

11

80-55

35

7

Трактор

29

11

4

1

0

3

10

76-64

35

8

Амур

29

11

0

1

4

2

11

67-77

30

9

Нефтехимик

29

9

2

1

2

3

12

68-94

29

10

Сибирь

29

7

2

4

2

1

13

65-85

29

11

Барыс

31

5

1

3

2

5

15

72-95

25

12

Адмирал

27

4

2

1

3

2

15

58-83

19

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация