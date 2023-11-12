Московское "Динамо" вернулось на первое место в таблице регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 12 ноября. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло "Динамо" из Минска в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 14 435 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Гусев (5-я минута), Бреннан Менелл (47). У проигравших отличился Владислав Кодола (38).
Московское "Динамо" набрало 44 очка после 29 матчей и вернулось на первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Бело-голубые на одно очко опережают столичный "Спартак", который провел 30 игр. 14 ноября "Спартак" и "Динамо" сыграют между собой на арене "Мегаспорт", которая является домашней для красно-белых.
В других матчах воскресенья хабаровский "Амур" со счетом 4:3 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" в серии буллитов переиграл владивостокский "Адмирал" (4:3), омский "Авангард" переиграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" (6:4), астанинский "Барыс" выиграл у череповецкой "Северстали" (4:1), ярославский "Локомотив" - у уфимского "Салавата Юлаева" (3:1).
1
Динамо М
29
16
4
1
1
1
6
90-61
44
2
Спартак
30
19
1
0
1
2
7
109-80
43
3
Локомотив
29
17
1
0
1
1
9
74-58
38
4
Торпедо
30
16
2
0
1
1
10
90-69
38
5
Динамо Мн
28
9
4
1
2
2
10
79-71
32
6
СКА
28
13
1
1
0
0
13
81-66
30
7
ЦСКА
28
11
2
1
0
2
12
86-67
30
8
Северсталь
28
11
0
2
2
2
11
92-84
30
9
Сочи
29
10
1
1
0
2
15
75-106
26
10
Куньлунь РС
34
4
2
4
2
3
19
71-111
25
11
Витязь
29
4
2
2
2
2
17
55-103
20
1
Лада
31
15
1
2
0
5
8
79-72
41
2
Металлург
30
15
2
1
2
2
8
94-79
40
3
Авангард
29
12
5
1
0
3
8
86-81
39
4
Ак Барс
29
13
5
0
0
2
9
86-69
38
5
Автомобилист
32
12
3
2
3
1
11
74-70
38
6
Салават Юлаев
29
16
1
0
0
1
11
80-55
35
7
Трактор
29
11
4
1
0
3
10
76-64
35
8
Амур
29
11
0
1
4
2
11
67-77
30
9
Нефтехимик
29
9
2
1
2
3
12
68-94
29
10
Сибирь
29
7
2
4
2
1
13
65-85
29
11
Барыс
31
5
1
3
2
5
15
72-95
25
12
Адмирал
27
4
2
1
3
2
15
58-83
19