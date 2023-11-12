12 ноября, 16:26
Футбол в России

Пивоваров отметил, что "Динамо" было важно закончить первый круг РПЛ в тройке

Генеральный директор клуба выразил надежду на то, что второй круг команда проведет лучше

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московскому "Динамо" было важно закончить первый круг чемпионата России по футболу в тройке сильнейших. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

"Динамо" в воскресенье на своем поле победило "Оренбург" со счетом 2:0 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Бело-голубые набрали 25 очков и поднялись на третье место в таблице. В четвертом матче подряд забитым мячом отметился нападающий Константин Тюкавин.

"Мне понравился больше первый тайм, если честно, в исполнении команды. Команда играла с позиции силы, уверенно. Жалко, что не реализовали три-четыре верных эпизода. Во втором тайме голы забили, поздравляем Костю. Мы все очень рады, что он регулярно забивает. Жалко, что не удалось забить третий мяч", - сказал Пивоваров.

"Оренбург" создал давление в конце, но команда отбилась, защита сыграла хорошо, уверенно сыграл вратарь Игорь Лещук. Поэтому победу считаю абсолютно заслуженной. То, что мы вышли на третье место, тоже очень важно для нас, даже с учетом того, что мы потеряли большое количество очков в этом круге, но команда идет вверх. Мы надеемся, что следующий этап соревнования она проведет еще лучше", - добавил генеральный директор "Динамо".

В первом матче второго круга "Динамо" в гостях 25 ноября сыграет с московским ЦСКА. 

Теги:
Российский футбол
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