12 ноября, 16:31
Футбол в России

У футболиста "Динамо" Тюкавина активировалась опция продления контракта с клубом

Нападающий в текущем сезоне забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах

ТАСС, 12 ноября. У нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина активировалась опция продления контракта с футбольным клубом до конца сезона-2024/25. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

В воскресенье "Динамо" со счетом 2:0 обыграло "Оренбург" в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги. Тюкавин забил в четвертом матче подряд во всех турнирах.

"У Константина реализовалось условие автопродления [контракта] в этом матче", - сказал Пивоваров.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за бело-голубых во всех турнирах. 

Теги:
Российский футбол
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