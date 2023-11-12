"Оренбург" готов продать футболиста Веру в "Локомотив" менее чем за €5 млн

Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что к аргентинцу также есть интерес из Европы и Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Переговоры между московским "Локомотивом" и "Оренбургом" по трансферу аргентинского футболиста Лукаса Веры находятся в финальной стадии, сумма выкупа составляет менее €5 млн. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев.

"Переговоры с "Локомотивом" находятся в финальной части. Но пока ничего не закрыто, - сказал Андреев. - "Локомотив" планирует выкупить контракт Веры. Сумма выкупа составляет меньше €5 млн, за эту сумму сразу бы отдали. Она небольшая относительно всех, но для нашего клуба самая большая. Мы готовы продать Веру. По Вере есть интерес от европейского клуба и из Саудовской Аравии".

Вере 26 лет, он выступает за "Оренбург" с июля 2022 года. В текущем сезоне Вера провел 15 матчей в различных турнирах, забив 1 мяч и отдав 2 результативные передачи.