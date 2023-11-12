12 ноября, 16:57
Фигурное катание

Гончаренко заявила, что была уверена в победе фигуристки Валиевой на этапе Гран-при России

Спортсменка заняла итоговое четвертое место, несмотря на лидерство после короткой программы

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко была уверена в победе Камилы Валиевой на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани после короткой программы. Об этом Гочнаренко рассказала ТАСС.

Валиева, лидировавшая после короткой программы, заняла итоговое четвертое место, показав результат 213,59 балла (81,09 в короткой программе, 132,50 - в произвольной).

"Конечно, для всех финал оказался неожиданным, все видели лидером Камилу Валиеву. Короткая программа у нее мне очень понравилась, она была в ней очень хороша, и программа интересная, максимально насыщенная в движениях. Она заметно похудела с контрольных прокатов, хорошо выглядит. Была уверена: в произвольной она удержится", - сказала Гончаренко.

"Но для меня стала неожиданной путаница с набором элементов. Это начало сезона, выводы должны будут быть сделаны. Камиле надо бороться за себя и свои результаты", - добавила она.

Первое место на четвертом этапе Гран-при России заняла Софья Муравьева (228,81; 77,02 + 151,79), второе - Алина Горбачева (219,02; 73,29 + 145,73), третье - Дарья Садкова (214,54; 73,15 + 141,39). 

Теги:
Фигурное катаниеВалиева, Камила Валерьевна
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