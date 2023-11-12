Фигуристы Мишина и Галлямов прокомментировали отсутствие россиян на международной арене

По мнению спортсменов, российских пар не хватает на международной арене

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Российских пар не хватает на международной арене в фигурном катании. Такое мнение высказали журналистам Анастасия Мишина и Александр Галлямов считают.

Мишина и Галлямов заняли первое место на четвертом этапе Гран-при России в Казани, набрав 236,86 баллов по сумме двух программ.

"Видно по баллам, изменился ли уровень международных соревнований", - сказал Галлямов, отвечая на вопрос об отсутствии российских пар на международных соревнованиях.

"По баллам тоже судить неправильно, потому что на каждом соревновании они отличаются, - добавила Мишина. - Конечно, не хватает российских пар, но появляются свои фавориты, поэтому тоже интересно".

В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла и показали результат выше своего же мирового рекорда, который был установлен на чемпионате Европы 2022 года (157,46). "Не заметили, не обратили внимания, но уже второй раз слышим, что превысили наш же мировой рекорд", - сказала Мишина.

Вторыми на четвертом этапе Гран-при стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (215,00 балла), на третьей строчке расположились Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (214,87).