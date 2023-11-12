Клуб НХЛ "Эдмонтон" отправил в отставку главного тренера Вудкрофта

Канадский клуб занимает предпоследнее, 31-е место в общей таблице НХЛ

ТАСС, 12 ноября. Джей Вудкрофт освобожден от должности главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом сообщает пресс-служба "Эдмонтона".

В 13 матчах регулярного чемпионата канадская команда одержала 3 победы и с 7 очками занимает предпоследнее, 7-е место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Эдмонтон" занимает предпоследнее, 31-е место в общей таблице НХЛ, опережая только "Сан-Хосе" (5 очков).

Вудкрофт возглавил "Эдмонтон" в 2021 году. В сезоне-2021/22 команда дошла до финала Западной конференции, где уступила будущему обладателю Кубка Стэнли "Колорадо" со счетом 0-4 в серии. В прошлом сезоне "Эдмонтон" во втором раунде плей-офф проиграл "Вегасу" (2-4), который впоследствии тоже стал чемпионом.

Исполняющим обязанности главного тренера "Эдмонтона" будет Крис Ноблаух, который ранее возглавлял клуб Американской хоккейной лиги "Хартфорд". Его помощником станет четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока, член Зала хоккейной славы Пол Коффи.