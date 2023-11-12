12 ноября, 18:40
Футбол в Англии

"Челси" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче чемпионата Англии

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и защитник "Челси" Тиагу Силва. EPA-EFE/ DANIEL HAMBURY
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд и защитник "Челси" Тиагу Силва
© EPA-EFE/ DANIEL HAMBURY

Лондонская команда ушла от поражения на пятой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 12 ноября. "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Эрлинг Холанд (25-я минута, с пенальти, 47-я), Мануэль Аканджи (45+1) и Родри (86). У "Челси" отличились Тиагу Силва (29), Рахим Стерлинг (37), Николас Джексон (67) и Коул Палмер (90+5, с пенальти).

"Манчестер Сити" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Челси" набрал 16 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" 25 ноября примет идущий на втором месте с 27 очками "Ливерпуль", "Челси" в тот же день на выезде сыграет с "Ньюкаслом". 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация