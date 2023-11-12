"Челси" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче чемпионата Англии

Лондонская команда ушла от поражения на пятой добавленной ко второму тайму минуте

ТАСС, 12 ноября. "Манчестер Сити" и лондонский "Челси" сыграли вничью со счетом 4:4 в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Эрлинг Холанд (25-я минута, с пенальти, 47-я), Мануэль Аканджи (45+1) и Родри (86). У "Челси" отличились Тиагу Силва (29), Рахим Стерлинг (37), Николас Джексон (67) и Коул Палмер (90+5, с пенальти).

"Манчестер Сити" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Челси" набрал 16 очков и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" 25 ноября примет идущий на втором месте с 27 очками "Ливерпуль", "Челси" в тот же день на выезде сыграет с "Ньюкаслом".