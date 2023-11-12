Карпин назвал неудовлетворительными результаты "Ростова" в первом круге РПЛ

Команда из Ростова-на-Дону занимает 11-е место в турнирной таблице после 15 туров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" показал неудовлетворительные результаты в первом круге Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

"Ростов" в матче 15-го тура на выезде проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Ростовчане набрали 17 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 32 очка.

"Для "Краснодара" хорошо. Для "Ростова" плохо, неудовлетворительно", - ответил Карпин на вопрос об итогах первого круга.

В следующем туре "Ростов" 26 ноября примет "Пари Нижний Новгород".