12 ноября, 18:52
Футбол в России

Карпин назвал неудовлетворительными результаты "Ростова" в первом круге РПЛ

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Команда из Ростова-на-Дону занимает 11-е место в турнирной таблице после 15 туров

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" показал неудовлетворительные результаты в первом круге Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

"Ростов" в матче 15-го тура на выезде проиграл московскому "Спартаку" со счетом 1:2. Ростовчане набрали 17 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший 32 очка.

"Для "Краснодара" хорошо. Для "Ростова" плохо, неудовлетворительно", - ответил Карпин на вопрос об итогах первого круга.

В следующем туре "Ростов" 26 ноября примет "Пари Нижний Новгород". 

Теги:
Российский футболКарпин, Валерий Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
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