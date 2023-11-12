12 ноября, 19:14
Футбол в России

Глушаков заявил, что зимой может поехать на сборы с командой РПЛ

20 сентября бывший полузащитник сборной России подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим во Второй лиге

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков может пройти просмотр на зимних сборах одного из клуба Мир - Российской премьер-лиги. Об этом Глушаков рассказал журналистам.

20 сентября Глушаков подписал контракт с костромским "Спартаком", выступающим в Леон - Второй лиге.

"Моя карьера? Да чего о ней говорить, время покажет, увидите все, - сказал Глушаков. - Конечно, я еще хочу играть. Возможно, зимой поеду на сборы с командой РПЛ, посмотрим".

Глушакову 36 лет, с февраля 2023 года до конца прошлого сезона он выступал за "Пари Нижний Новгород". За нижегородский клуб он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету полузащитника 57 матчей и 5 голов за сборную России. 

Теги:
Российский футбол
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