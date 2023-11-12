12 ноября, 19:23
Футбол в России

Абаскаль рассказал о сроках восстановления травмированных футболистов "Спартака"

Георгий Джикия, Наиль Умяров и Срджан Бабич пропустили матч 15-го тура чемпионата России с "Ростовом"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Защитник и капитан московского "Спартака" Георгий Джикия и полузащитник Наиль Умяров близки к возвращению в общую группу. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Джикия, Умяров и защитник Срджан Бабич пропустили матч 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" (2:1). На 39-й минуте встречи из-за травмы был заменен полузащитник Роман Зобнин.

"У Бабича сегодня горло заболело. Что касается Умярова, небольшое мышечное повреждение, ему нужно два-три дня. Джикия очень и очень близок к тому, чтобы тренироваться в общей группе, думаю, на этой неделе приступит. Роман сказал, что спазм почувствовал, до получения травмы он проводил матч великолепно, надеемся, что он скорее вернется в строй, потому что его опыт, в том числе на фланге, очень необходим", - сказал Абаскаль.

"Спартак" набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре столичная команда 25 ноября на выезде сыграет с калининградской "Балтикой". 

Теги:
Российский футбол
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