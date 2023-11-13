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Летние олимпийские виды спорта

Более 700 дзюдоистов приняли участие в юниорском первенстве России в Барнауле

Схватки проходили на "Титов-Арене"

ТАСС, 13 ноября. Более 700 человек стали участниками первенства России по дзюдо среди спортсменов не старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Турнир состоялся в Барнауле с 9 по 12 ноября. Схватки проходили на "Титов-Арене". В общей сложности на татами вышли 762 спортсмена - 434 юноши и 328 девушек из 76 регионов страны.

Дзюдоисты разыграли 17 комплектов наград в личном турнире, по итогам которого у юношей сильнейшими стали представители Краснодарского края, опередившие спортсменов из Ингушетии и Московской области. У девушек также первенствовали спортсменки из Краснодарского края, обошедшие дзюдоисток из Северной Осетии и Пермского края. В общем зачете первое место занял Северо-Кавказский федеральный округ, второе - Южный федеральный округ, третье - Приволжский федеральный округ. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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