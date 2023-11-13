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Футбол в России

"Динамо" в тройке, "Спартак" шестой. Завершилась первая половина сезона РПЛ

Игроки "Спартака". Сергей Фадеичев/ ТАСС
Игроки "Спартака"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Следующий тур чемпионата России по футболу пройдет после паузы на игры национальных сборных

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре заключительных матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершил первый круг чемпионата, прошли в воскресенье. Самыми интересными событиями стали победы московских "Динамо" и "Спартака" над "Оренбургом" и "Ростовом" соответственно, что подняло столичные клубы в турнирной таблице.

В заключительной встрече тура московский "Спартак" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:1. Встреча прошла на "Открытие банк - Арене" в Москве. Перед началом игры полузащитник красно-белых Михаил Игнатов получил памятную футболку - встреча против московского "Локомотива" (1:1) в прошлом туре РПЛ стала для него 100-й. Игру также посетил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиб Нурмагомедов, "Спартак" подарил ему памятную футболку с надписью "29-0", символизирующей статистику его боев в смешанных единоборствах.

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"Спартак" в игре с "Ростовом" не мог рассчитывать на ряд футболистов. Из-за дисквалификации встречу пропустил защитник Даниил Хлусевич, который получил красную карточку в матче с "Локомотивом". Из-за повреждений с "Ростовом" не сыграли защитники Георгий Джикия, Срджан Бабич и полузащитник Наиль Умяров. Как сообщил главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, Джикия уже близок к возвращению к тренировкам в общей группе, Бабич пропустил игру из-за болезни, Умяров - из-за мышечного повреждения.

Саму игру активнее начали красно-белые, уже на 4-й минуте после передачи полузащитника Квинси Промеса забил Игнатов. На 15-й минуте "Спартак" забил второй гол - вратарь "Ростова" Сергей Песьяков ошибся при исполнении передачи у своих ворот, после чего мяч был перехвачен, его подхватил Игнатов, который отдал на Промеса, а тот отправил мяч в ворота. Для нидерландского полузащитника этот мяч стал 6-м в 20 матчах во всех турнирах текущего сезона, также на его счету 8 результативных передач. Пропущенные мячи встряхнули "Ростов", у команды появились небольшие подходы к воротам хозяев, но они завершились безрезультативно. На 39-й минуте поле из-за повреждения покинул полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Во втором тайме "Ростов" усилил давление, на 55-й минуте был хороший момент у Николая Комличенко, но после его удара из пределов штрафной площади мяч пролетел рядом со штангой. Однако ростовчане не ушли с поля без забитого гола. На 78-й минуте мяч в штрафной "Спартака" попал в руку полузащитнику красно-белых Руслану Литвинову. После подсказки видеоассистента рефери и просмотра повтора главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота "Спартака", который реализовал Максим Осипенко, установив окончательный счет матча - 2:1. Для защитника этот мяч стал 6-м в 12 матчах за "Ростов" в этом сезоне.

"Спартак" в чемпионате России не мог победить "Ростов" четыре матча подряд (два поражения, две ничьих). Последнюю победу красно-белые одержали 4 апреля 2021 года (3:2). Дома "Спартак" последний раз обыгрывал ростовчан в мае 2018 года (2:0).

"Ростова" не было в первом тайме"

Абаскаль после матча отметил, что команде не хватает голода до голов, из-за чего концовка встречи получилась нервной. "Прежде всего хочу поздравить ребят, они молодцы, они заслужили эту победу, но мы, конечно, должны злиться на самих себя, - сказал он на пресс-конференции. - На мой взгляд, в первом тайме мы должны были забивать больше мячей, конечно, голы являются следствием той работы, которую мы проводим на поле. Мы должны иметь больше амбиций и желания, чтобы делать счет крупнее. Если бы у нас было достаточно спортивного голода, то у нас бы не было вот этих нервных 10 минут, поэтому нам нужно над этим работать".

"Спартак" выиграл впервые за три матча, последняя победа была одержана 22 октября, когда красно-белые дома обыграли "Пари Нижний Новгород". "Мы находимся в современном технологичном мире, было бы сложно не знать о критике в мою сторону, - отметил Абаскаль. - Прежде всего хочу сказать, что критики у нас достаточно и внутри, мы самокритичны, ставим очень высокую планку для самих себя, разговариваем, ставим высокие стандарты для футболистов. Что касается критики, то чем больше говорят, тем лучше, те, кто раньше говорил о хорошем, говорят о плохом, если мы выиграем два матча, то они снова заговорят хорошо. Но на площади, как известно, есть тореадор и бык, а все остальные хотят убить, поэтому тебя убивает не бык. Сегодня мы оставили быка в живых, поэтому мы очень-очень злы. Что касается конструктивной критики, то я начал эту работу, когда мне было 22 года, с того момента я учусь многому, никогда не перестану эту делать. Чем конструктивнее критика, тем лучше для меня. Поэтому нужно прислушиваться к тем, кто обладает знаниями, а не к тем, кто сидит дома и что-то печатает на своем телефоне".

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что первый тайм в исполнении его подопечных был катастрофой. "В первом тайме не играли, в первом тайме "Ростова" не было на поле, - сказал он журналистам. - При такой игре даже на "Ростов-Арене" шансов не было бы, играли плюс-минус второй тайм только, нашей команды не было на поле в первом тайме. Где бы игра ни прошла - без шансов. Первый тайм в исполнении "Ростова" - катастрофа. Почему? Я уже сказал, скажу футболистам свои мысли. Я думаю, что я знаю, почему так произошло, скажу им об этом. Для "Ростова", конечно, плохо завершилась первая часть чемпионата. Неудовлетворительно".

Также на игре присутствовал чемпион России в составе "Спартака" Денис Глушаков, в разговоре с журналистами он отметил, что матч получился интересным. "В принципе, после первого тайма "Спартак" выигрывал, и я в перерыве сказал, что концовка будет "валидольной", думал, что 2:2 сыграют, - сказал он журналистам. - После замены Зобнина, как бывает, ниточка отрывается из состава, что-то может поменяться. Об итогах нужно говорить в мае, сейчас закончится первая часть, оттуда будем отталкиваться. Сейчас нет смысла говорить о том, как "Спартак" играет. Понятно, что все привыкли, что "Спартак" будет чемпионом, и хотят все, чтобы "Спартак" был чемпионом. Но давайте реально смотреть на вещи. Есть отрыв от лидеров, есть какие-то неурядицы в команде, еще что-то. Но сегодня "Спартак" выиграл, это самое главное и самое важное, что есть победа".

"Спартак" набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 17 очками располагается на 11-й позиции. В следующем туре красно-белые 25 ноября на выезде сыграют с калининградской "Балтикой", "Ростов" днем позднее на своем поле встретится с "Пари НН".

"Динамо" без труда вышло на третье место

В другом матче дня "Динамо" на своем поле обыграло "Оренбург" со счетом 2:0. Благодаря этой победе бело-голубые набрали 25 очков, сравнявшись с самарскими "Крыльями Советов" и московским ЦСКА, но по дополнительным показателем оказались выше их и завершили первый круг на третьем месте.

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров отметил, что для команды было важно закончить первую половину сезона в тройке. "Победу [над "Оренбургом"] считаю абсолютно заслуженной, - сказал он ТАСС. - То, что мы вышли на третье место, тоже очень важно для нас, даже с учетом того, что мы потеряли большое количество очков в этом круге, но команда идет вверх. Мы надеемся, что следующий этап соревнования она проведет еще лучше".

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Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, что в клубе удовлетворены работой главного тренера бело-голубых Марцела Лички. "У нас команда сыгрывается, много новых игроков, новый тренер, новые идеи, - сказал Гафин журналистам. - Мы понимаем, что, как бы нам того ни хотелось, сразу все очень редко происходит, иногда, конечно, хочется большего. Но мне кажется, что у команды появляется свой стиль, мы понимаем, что нужно добавить, мы видим сильные стороны, поэтому в целом можно сказать, что мы удовлетворены работой [Лички]. Но при этом мы понимаем, что у нас есть потенциал для большего".

"Оренбург" после 15 туров набрал 13 очков и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. В следующем туре "Динамо" 25 ноября в гостях встретится с ЦСКА, оренбургская команда днем позднее дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Также в воскресенье "Пари НН" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 0:0, казанский "Рубин" на выезде обыграл "Сочи" (2:0). "Рубин" с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, следом идет "Пари НН" с 21 очком, "Балтика" (12 очков) располагается на 14-й позиции, "Сочи" (10 очков) - на последней, 16-й. В следующем туре "Сочи" 25 ноября на выезде сыграет с петербургским "Зенитом", "Балтика" в тот же день примет "Спартак", днем позднее "Рубин" дома встретится с воронежским "Факелом", "Пари НН" в гостях проведет матч с "Ростовом".

Программа 15-го тура РПЛ стартовала в субботу. Матчи "Зенит" - "Краснодар" и "Факел" - ЦСКА завершились со счетом 1:1, "Урал" на выезде уступил "Крыльям Советов" (1:3), "Локомотив" дома обыграл "Ахмат" (2:1). Следующий тур состоится после паузы на игры национальных сборных. На 20 ноября у сборной России запланирован товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится в Волгограде.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

15

9

5

1

32

24

10

14

2

"Зенит"

15

9

3

3

30

30

14

16

3

"Динамо"

15

6

7

2

25

24

19

5

4

"Крылья Советов"

15

7

4

4

25

31

21

10

5

ЦСКА

15

6

7

2

25

27

20

7

6

"Спартак"

15

7

3

5

24

21

22

-1

7

"Локомотив"

15

6

6

3

24

21

19

2

8

"Рубин"

15

6

4

5

22

15

20

-5

9

"Пари НН"

15

6

3

6

21

14

14

0

10

"Факел"

15

5

6

6

19

14

17

-3

11

"Ростов"

15

4

5

6

17

23

27

-4

12

"Урал"

15

4

4

6

16

15

24

-9

13

"Оренбург"

15

3

4

8

13

16

24

-8

14

"Балтика"

15

3

3

9

12

12

21

-9

15

"Ахмат"

15

3

3

9

12

15

21

-6

16

"Сочи"

15

3

1

11

10

16

25

-9

  

Теги:
Российский футбол
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