13 ноября, 04:04
НХЛ

Панарин продлил результативную серию в НХЛ, повторив рекорды "Рейнджерс" и среди россиян

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Adam Hunger
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Adam Hunger

Его команда обыграла "Коламбус" в серии буллитов

ТАСС, 13 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Коламбус" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (19-я минута), Алексис Лафренье (32, 60), на счету которого также победный буллит. У "Коламбуса" отличились Джастин Данфорт (17), Адам Фантилли (33), Шон Курали (33).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал две голевые передачи, продлив результативную серию с начала сезона до 14 игр. По этому показателю форвард повторил клубный рекорд, принадлежащий Роду Жильберу и установленный в 1972 году, и лучший результат среди россиян, установленный Дмитрием Квартальновым в сезоне-1992/93 во время выступления за "Бостон". Всего на счету Панарина 8 шайб и 16 результативных передач в текущем чемпионате.

В составе "Коламбуса" голевой передачей отметился нападающий Дмитрий Воронков, на счету которого 7 очков (2 гола + 5 голевых передач) в 9 играх сезона. Партнеры Воронкова по команде Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов очков не набрали.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 23 очками после 14 игр. "Коламбус" идет на последнем, восьмом месте с 12 очками после 15 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" в гостях встретятся с "Нью-Джерси" 19 ноября, "Коламбус" 15 ноября примет "Питтсбург".

В других матчах игрового дня "Ванкувер" на выезде победил "Монреаль" со счетом 5:2, одну из шайб в составе победителей забросил Илья Михеев, которому ассистировал Андрей Кузьменко. "Миннесота" дома проиграла "Далласу" (3:8), нападающий проигравшей команды Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей, форвард "Далласа" Евгений Дадонов забросил одну шайбу, ставшую для него четвертой в текущем сезоне. Также один голевой пас на счету защитника "Анахайма" Павла Минтюкова в победном домашнем матче против "Сан-Хосе" (4:1), россиянин набрал 10-е очко в текущем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ. 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация