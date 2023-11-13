Панарин продлил результативную серию в НХЛ, повторив рекорды "Рейнджерс" и среди россиян

Его команда обыграла "Коламбус" в серии буллитов

ТАСС, 13 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Коламбус" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер (19-я минута), Алексис Лафренье (32, 60), на счету которого также победный буллит. У "Коламбуса" отличились Джастин Данфорт (17), Адам Фантилли (33), Шон Курали (33).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отдал две голевые передачи, продлив результативную серию с начала сезона до 14 игр. По этому показателю форвард повторил клубный рекорд, принадлежащий Роду Жильберу и установленный в 1972 году, и лучший результат среди россиян, установленный Дмитрием Квартальновым в сезоне-1992/93 во время выступления за "Бостон". Всего на счету Панарина 8 шайб и 16 результативных передач в текущем чемпионате.

В составе "Коламбуса" голевой передачей отметился нападающий Дмитрий Воронков, на счету которого 7 очков (2 гола + 5 голевых передач) в 9 играх сезона. Партнеры Воронкова по команде Иван Проворов, Кирилл Марченко и Егор Чинахов очков не набрали.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона с 23 очками после 14 игр. "Коламбус" идет на последнем, восьмом месте с 12 очками после 15 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" в гостях встретятся с "Нью-Джерси" 19 ноября, "Коламбус" 15 ноября примет "Питтсбург".

В других матчах игрового дня "Ванкувер" на выезде победил "Монреаль" со счетом 5:2, одну из шайб в составе победителей забросил Илья Михеев, которому ассистировал Андрей Кузьменко. "Миннесота" дома проиграла "Далласу" (3:8), нападающий проигравшей команды Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей, форвард "Далласа" Евгений Дадонов забросил одну шайбу, ставшую для него четвертой в текущем сезоне. Также один голевой пас на счету защитника "Анахайма" Павла Минтюкова в победном домашнем матче против "Сан-Хосе" (4:1), россиянин набрал 10-е очко в текущем сезоне, который является для него дебютным в НХЛ.