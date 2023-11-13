Футболисты сборной Кубы прибудут в Россию на товарищеский матч после 16 ноября

Матч между командами России и Кубы пройдет в Волгограде 20 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Игроки сборной Кубы по футболу прилетят в Волгоград на товарищеский матч с командой России после 16 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной Кубы.

"Команда должна прибыть в Россию после 16-го числа, потому что игра состоится 20-го. Игрокам нужно будет отдохнуть после долгой поездки", - сообщили в пресс-службе сборной Кубы.

3 ноября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.