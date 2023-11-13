Изидор рассказал, что все футболисты "Зенита" помогают ему с адаптацией в команде

Нападающий отметил, что петербургский клуб будет бороться за победу в чемпионате России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Все игроки петербургского футбольного клуба "Зенит" помогают французскому нападающему Вильсону Изидору с адаптацией, она проходит хорошо. Об этом Изидор рассказал ТАСС.

"Я не думаю, что ничья - хороший результат для "Зенита", потому что мы хотели победить, сейчас нам необходимо больше работать, чтобы вернуться на первое место, - сказал Изидор. - "Краснодар" - хорошая команда, но мы будем бороться за первое место. Мне не нужно оценивать шансы "Зенита" на чемпионство в этом сезоне. Конечно, "Зенит" будет бороться за первое место. Я не могу назвать наших главных конкурентов за чемпионство, потому что много хороших команд, единственное, что мы хотим, - это быть первыми".

"Моя адаптация проходит хорошо. Поначалу было тяжело, потому что я был один, без семьи рядом. Но сейчас моя семья в Петербурге, со мной все в порядке. День за днем все становится простым, мои одноклубники помогают мне во многом. Все в команде помогают мне с адаптацией", - добавил Изидор.

11 ноября "Зенит" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургская команда завершила первый круг чемпионата России на втором месте с 30 очками, лидирует "Краснодар" (32).

9 сентября "Зенит" арендовал Изидора у московского "Локомотива" до конца сезона-2023/24 с обязательным правом выкупа. Футболист выступал за железнодорожников с 2022 года, он провел за московскую команду 42 матча, в которых забил 19 мячей и сделал 7 голевых передач. В текущем сезоне Изидор провел 16 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.